Tischtennis

Eastside nach Aus in Chamions League gefordert

08.04.2018, 11:29 Uhr | dpa

Die Tischtennis-Damen des TTC Berlin Eastside sind nach dem Halbfinal-Aus in der Champions League in der Bundesliga noch voll gefordert. Am Montag steigt die Nachholpartie gegen TuS Bad Driburg. Mit einem hohen Erfolg kann Eastside in der Abschlusstabelle Platz zwei belegen und sich direkt für das Meisterschafts-Halbfinale qualifizieren.

Die Playoffs werden in Hin- und Rückspiel ausgetragen, wobei allein der Spielausgang, nicht aber dessen Höhe zählt. Mit zwei Siegen, aber auch mit einem Erfolg und einem Remis entscheidet man das Duell für sich. Wird Eastside Dritter, ist im Viertelfinale der Sechste TTK Anröchte am 13. und 15. April der Gegner. Ein drittes Entscheidungs-Match würde am 20. April ausgetragen werden.