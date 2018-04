Kriminalität

Polizei hebt Absperrung der Münsteraner Innenstadt auf

08.04.2018, 11:29 Uhr | dpa

Anwohner und Touristen können am Tag nach der Amokfahrt wieder in die Münsteraner Altstadt. Die weiträumige Absperrung, die die Polizei nach dem Zwischenfall mit drei Toten und mehr als 20 Verletzten aufgebaut hatte, wurde am Sonntagvormittag wieder entfernt. Nur der Bereich unmittelbar um den Tatort blieb abgesperrt. Von der Sperrung der Altstadt waren mehrere Dutzend Anwohner und zahlreiche Gaststätten betroffen.