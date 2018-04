Kriminalität

Nach Gewalt: Lage beruhigt sich in Doberlug-Kirchhain

08.04.2018, 11:39 Uhr | dpa

Nach erhöhter Polizeipräsenz wegen gehäufter Probleme in der Kleinstadt Doberlug-Kirchhain in Südbrandenburg hat sich die Situation dort wieder verbessert. "Die Lage hat sich insgesamt beruhigt", sagte Bürgermeister Bodo Broszinski (FDP) der Deutschen Presse-Agentur.

Ärger hatte es zum Beispiel rund um ein Einkaufszentrum gegeben. Dort hatten Händler vor einiger Zeit nach damaligen Angaben der Stadtverwaltung über Diebstähle und Trinkgelage geklagt. Es kam auch zu gehäufter Gewalt in einer Flüchtlingsunterkunft in der Stadt. Dort hatte es Übergriffe unter männlichen Bewohnern gegeben. Es handelt sich um eine Außenstelle der Erstaufnahmeeinrichtung des Landes, sie galt bis dahin als Positivbeispiel. Die Polizei hatte dort dann aber gehäufte Einsätze.

Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) kam deshalb im Februar zu einem Besuch und kündigte damals erhöhte Polizeipräsenz an. Am Montag will der Minister erneut in die Stadt im Elbe-Elster-Kreis kommen, um sich über den aktuellen Stand zu informieren, wie sein Ministerium ankündigte.