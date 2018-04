Unfälle

Motorradfahrer stirbt nach Überholmanöver

08.04.2018, 12:49 Uhr | dpa

Beim Überholen eines Autos ist ein Motorradfahrer bei Boms (Kreis Ravensburg) gegen eine Verkehrsinsel geprallt und tödlich verletzt worden. Der 29-Jährige starb in einer Klinik, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Mann war am Samstag auf der Bundesstraße 32 unterwegs und hatte ersten Erkenntnissen zufolge mit hohem Tempo das Auto überholt. Der Sachschaden wurde auf etwa 12 000 Euro geschätzt.