Fußball

HSV-Profi Müller kehrt ins Teamtraining zurück

08.04.2018, 12:49 Uhr | dpa

Das Comeback von Fußball-Profi Nicolai Müller beim Hamburger SV rückt näher. Der 30 Jahre alte Offensiv-Spieler, der am ersten Bundesliga-Spieltag einen Kreuzbandriss beim Jubeln über seinen Siegtreffer gegen den FC Augsburg erlitten hatte, trainierte am Sonntag zum ersten Mal wieder mit der Mannschaft. Zuvor hatte er wochenlang Reha- und Laufübungen absolviert. Wann genau es zum Comeback des schuss- und laufstarken Akteurs in der Bundesliga kommen wird, ist offen. Müller selbst hat sich zum Ziel gesetzt, noch in dieser Saison für den abstiegsgefährdeten HSV auflaufen zu können.