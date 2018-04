Unfälle

Gleitschirmflieger stürzt am Tegelberg ab: schwer verletzt

08.04.2018, 13:08 Uhr | dpa

Schwangau (dpa/lby) - Ein Gleitschirmflieger ist am Tegelberg bei Schwangau (Landkreis Ostallgäu) abgestürzt und schwer verletzt worden. Die Hauptgurte seines Schirms hätten sich am Samstagnachmittag verdreht, meldete die Polizei am Sonntag. Der erfahrene Flieger stürzte im Spiralflug zu Boden. Der 31-Jährige konnte zwar den Rettungsschirm noch öffnen, verletzte sich aber an Rücken und Oberschenkel. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.