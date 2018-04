Brände

Supermarkt in Wilhelmshaven durch Brandstiftung zerstört

08.04.2018, 13:08 Uhr | dpa

Ein Löschfahrzeug steht in Nebelschwaden getaucht in einer Garage. Foto: Ralf Krawinkel/Archiv (Quelle: dpa)

Brandstifter haben einen Supermarkt in Wilhelmshaven in Schutt und Asche gelegt. In der Nacht zum Sonntag gerieten im Außenbereich des Marktes zunächst Holzpaletten in Brand, teilte die Polizei mit. Die Flammen griffen auf den Supermarkt über, der letztendlich komplett ausbrannte. Während der Löscharbeiten, die bis in den Vormittag andauerten, wurden unmittelbar angrenzende Wohnhäuser evakuiert und die Bewohner in einem Bus betreut. Verletzt wurde niemand. Für die Suche nach Glutnestern entfernte ein Bagger das Dach des Supermarktes. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Die Höhe des Schadens war zunächst noch nicht bekannt.