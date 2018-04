Unfälle

Zwei Verletzte durch Lawine in Tirol

08.04.2018, 14:38 Uhr | dpa

Mehrere Menschen sind am Sonntag an der Alplespleisspitze bei Kaisers in Österreich von einer Lawine mitgerissen worden. Nach Angaben der Polizei wurden zwei Menschen verletzt. Zeugen hatten den Lawinenabgang von einem gegenüberliegenden Hang beobachtet und Hilfe gerufen. Die Verletzten wurden mit dem Hubschrauber geborgen und ins Krankenhaus gebracht. Die Suche nach weiteren Verschütteten wurde rasch eingestellt. Der Lawinenwarndienst Tirol hatte für Sonntag eine stetig steigende Gefahr vorausgesagt. Grund seien die noch vorhandenen Schneemassen und die relativ schnell steigenden Temperaturen.