Kriminalität

Mann rast mit Tempo 100 durch Kölner Innenstadt

08.04.2018, 14:38 Uhr | dpa

Ein 27-Jähriger ist am Samstagabend mit Tempo 100 durch die Kölner Innenstadt gerast. Der Mann habe seinen Sportwagen immer wieder stark beschleunigt und den Motor aufheulen lassen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Zivile Beamte nahmen die Verfolgung auf und hielten den Mann an. Sein Führerschein wurde sichergestellt.