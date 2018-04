Kriminalität

Schüsse aus fahrendem Auto: Abrechnung im Drogenmilieu

08.04.2018, 14:48 Uhr | dpa

Der Angriff auf einen 20-Jährigen in Lüneburg, der aus einem fahrenden Auto heraus niedergeschossen wurde, war eine Abrechnung im Drogenmilieu. Konflikte beim Drogenhandel innerhalb der Gruppe, zu der der Schwerverletzte gehört, hätten zu dem versuchten Tötungsdelikt geführt, teilte die Polizei in Lüneburg am Sonntag mit.

Mit Auseinandersetzungen zwischen verfeindeten Familienclans, wie es sie 2014 vor dem Klinikum der Stadt gab, hätte der Angriff vom vergangenen Mittwoch nichts zu tun. Die überwiegende Mehrheit der an der mutmaßlichen Abrechnung Beteiligten seien Deutsche.

Mit Foto und Namen fahndet die Polizei inzwischen wegen versuchten Totschlags öffentlich nach dem tatverdächtigen 21 Jahre alten Schützen. Der Verdächtige spreche Deutsch mit Akzent und Arabisch. Die Polizei warnte davor, den Mann selbst festzuhalten, da dieser bewaffnet sein könnte. Der Tatverdächtige war mit einem schwarzen Auto geflohen, das am Freitag in Hamburg sichergestellt wurde. Dort stürmten niedersächsische Polizisten anschließend auf der Suche nach dem Mann im Stadtteil Hamm zwei Wohnungen. Eine Festnahme gab es nicht.