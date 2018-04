Unfälle

Fünf Verletzte bei Unfällen auf der A72 in Sachsen

08.04.2018, 14:58 Uhr | dpa

Bei zwei Unfällen auf der Autobahn 72 im sächsischen Vogtlandkreis sind fünf Menschen verletzt worden. Ein 53-Jähriger hatte am Samstag bei Treuen einen Lastwagen an einem Stauende übersehen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Das Fahrzeug geriet nach dem Aufprall ins Schleudern und stieß gegen einen anderen Wagen. Die Feuerwehr musste den 53-Jährigen aus dem Wrack befreien. Er wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Kurz zuvor hatte sich in dem Bereich bereits ein Auffahrunfall ereignet. Dabei waren vier Menschen leicht verletzt worden. Die Autobahn 72 musste in Fahrtrichtung Leipzig für fünfeinhalb Stunden gesperrt werden.