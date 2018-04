Verkehr

Zivile Streife schnappt "Autoposer"

08.04.2018, 15:08 Uhr | dpa

Die Hamburger Polizei hat einen Mann geschnappt, der an einem illegalen Autorennen teilgenommen haben soll. Der 20-Jährige sei in der Nacht zu Sonntag mit seinem Auto über die Ludwig-Erhard-Straße in Richtung Hafencity gefahren, teilte die Polizei mit. Ein ziviler Streifenwagen sei dem lauten und viel zu schnellen Wagen gefolgt.

Am Baumwall hatte sich der Mann offenbar mit einem anderen "Autoposer" verabredet. Mit quietschenden Reifen hätten sich die beiden Wagen ein Rennen geliefert. Im Bereich des Deichtortunnels trennten sich die beiden Autos dann. Die Beamten gaben sich zu erkennen und hielten den 20-Jährigen an. Sein Führerschein und sein Fahrzeug wurden von den Polzisten einbehalten. Nach dem zweiten Fahrer wird fahndet.