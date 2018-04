Freizeit

Enten im Rennmodus: Diebe stehlen Moped der Stadtwerke

08.04.2018, 15:08 Uhr | dpa

In Erfurt haben sich rund 6000 Plastikenten ein Kopf-an-Kopf-Rennen auf der Wilden Gera geliefert. Das traditionelle Entenrennen auf dem Fluss in Thüringens Landeshauptstadt fand zum 25. Mal statt und zog Tausende Besucher an. Jedes Jahr werden die Besitzer der 20 schnellsten Plastikenten mit Preisen belohnt.

Während des Volksfestes kam es zu einem Polizeieinsatz, weil zwei Diebe ein Elektromoped der Erfurter Stadtwerke gestohlen hatten, wie die Polizei auf Anfrage bestätigte. Einen 61 Jahre alten Tatverdächtigen fassten die Beamten noch auf dem Fest. Er hatte sich nach dem Diebstahl ein Bier gegönnt. Zeugen sahen einen weiteren Verdächtigen mit einem Transporter und dem Elektromoped wegfahren. Bei der Fahndung mit einem Hubschrauber machte die Polizei den Transporter nach kurzer Zeit ausfindig, der zweite mögliche Dieb bliebt jedoch bislang auf der Flucht.

Das Verladen des E-Mopeds sei vielen Besuchern auf dem Fest seltsam vorgekommen, sagte Ivo Dierbach, ein Sprecher der Stadtwerke. "Viele haben Fotos von den Tatverdächtigen gemacht." Zeugenhinweise hatten dann auch zu dem 61-Jährigen geführt. "Wir sind erleichtert, dass unsere Elektro-Schwalbe wieder da ist", sagte der Dierbach.