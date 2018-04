Kriminalität

Steinwürfe und anti-türkische Parolen an Moschee und Imbiss

08.04.2018, 16:18 Uhr | dpa

Mit Pflastersteinen sind eine Moschee und ein Imbiss in Darmstadt beschädigt worden. Zudem wurden und auch anti-türkische Parolen gesprüht. An der Moschee seien in der Nacht zum Sonntag die Glasscheiben der Eingangstür zu Bruch gegangen, teilte die Polizei mit. Die Scheiben des Imbisses seien nicht eingeworfen, aber erheblich in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Ermittler prüfen, ob es einen Zusammenhang mit der in der Nacht zum Samstag begangenen Sachbeschädigung durch Steinwürfe an einem türkischen Reisebüro gibt.