Fußball

FSV Zwickau und VfL Osnabrück trennen sich 1:1

08.04.2018, 16:29 Uhr | dpa

Der FSV Zwickau hat den entscheidenden Schritt zum Verbleib in der 3. Fußball-Liga verpasst. Die Mannschaft von Trainer Torsten Ziegner trennte sich am Sonntag vom VfL Osnabrück 1:1 (1:1). Damit blieb der FSV zum sechsten Mal in Serie sieglos und hat fünf Spieltage vor dem Saisonende neun Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge. Marc Heider hatte die Gäste früh in Führung gebracht, kurz vor dem Pausenpfiff gelang Jan Washausen (45.+5) der Ausgleich für den FSV.

Die Zwickauer, die auf Innenverteidiger Nico Antonitsch (Oberschenkelverletzung) verzichten mussten, wurden in der Anfangsphase kalt erwischt. Nach einem Fehler von Jonas Acquistapace war Heider der Nutznießer und traf zum 0:1. Die Ziegner-Elf berannte anschließend das Osnabrücker Tor, kam aber erst in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zum 1:1. Washausen war nach einem Eckball zur Stelle und sorgte mit einem sehenswerten Drehschuss für den Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel sahen die 5054 Zuschauer ein ausgeglichenes Spiel ohne nennenswerte Möglichkeiten auf beiden Seiten.