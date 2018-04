Fußball

Derbe Niederlage für Rot-Weiß Erfurt: 0:5 gegen Chemnitz

08.04.2018, 16:29 Uhr | dpa

Der bereits als Absteiger in die Regionalliga feststehende insolvente FC Rot-Weiß Erfurt hat am Sonntag im Heimspiel gegen den ebenfalls stark abstiegsgefährdeten Chemnitzer FC eine derbe Klatsche kassiert. Die Erfurter verloren vor 4831 Zuschauern im Steigerwaldstadion, unter ihnen rund 700 Gästefans, das Keller-Duell der 3. Fußball-Liga gegen die Schützlinge von CFC-Trainer David Bergner mit 0:5 (0:3).

Florian Hansch (7. Minute), Myroslav Slavov (12.) und Marcus Mlynikowski (16.) hatten bereits nach gut einer Viertelstunde frühzeitig für die Vorentscheidung zugunsten der deutlich überlegenen Chemnitzer gesorgt. Janik Bachmann (76.) und der eingewechselte Björn Kluft (80.) machten nach dem Wechsel alles klar für die Gäste. In der 27. Minute sah Nermin Crnkic nach einer Tätlichkeit an Mikko Sumusalo die Rote Karte, so dass Rot-Weiß über eine Stunde in Unterzahl spielen musste.

Chemnitz hat nach dem Sieg sieben Zähler Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz, den momentan der VfL Osnabrück mit 36 Punkten einnimmt.