Fußball

Hallescher FC spielt 2:2 in Meppen

08.04.2018, 16:38 Uhr | dpa

Fußball-Drittligist Hallescher FC hat am Sonntag gegen den SV Meppen ein Unentschieden geholt, den sicheren Klassenverbleib damit aber verpasst. Vor 5590 Zuschauern trennten sich die Saalestädter in der Hänsch-Arena mit 2:2 (0:1) von Meppen. Die Treffer für die Hausherren erzielten Luka Tankulic in der 26. Minute per Kopf und Jovan Vidovic (90.+5). Fabian Baumgärtel gelang in der 50. Minute der Anschlusstreffer, Mathias Fetsch (60.) die zwischenzeitliche Führung für den HFC.

Meppen war von Beginn an die offensivere Mannschaft und hatte bereits nach gut 30 Sekunden die Chance zum Führungstreffer, aber Patrick Posipal scheiterte am gut aufgelegten HFC-Keeper Oliver Schnitzler. Nach dem Tor von Tankulic machte der HFC dann mehr Druck, kam durch Daniel Bohl und Niklas Landgraf zu Chancen. In der 42. Minute hatte Braydon Manu dann Pech, als sein Kopfball nur den Pfosten traf und Meppens Keeper Erik Domaschke den Abpraller mit Mühe unter Kontrolle bekam.

Der Ausgleich kurz nach Wiederanpfiff machte bei den Hallensern neue Kräfte frei. Plötzlich wirkten die Gäste bissiger als die Emsländer und konnten innerhalb von zehn Minuten die Partie vorerst drehen. In der 70. Minute hätte Landgraf vorzeitig alles klar machen können, scheiterte aber freistehend an Domaschke. Praktisch mit dem Schlusspfiff in der Nachspielzeit fiel stattdessen noch der Ausgleich.