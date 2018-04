Fußball

Osnabrück nur 1:1: Bremen noch nicht abgestiegen

08.04.2018, 16:38 Uhr | dpa

Der VfL Osnabrück ist trotz zwischenzeitlicher Führung nicht über ein Remis beim FSV Zwickau hinausgekommen. Die Niedersachsen spielten am 33. Spieltag der 3. Fußball-Liga am Sonntag 1:1 (1:1) und holten damit einen Punkt im Kampf gegen den Abstieg. Marc Heider (4. Spielminute) brachte die Gäste frühzeitig in Führung, Jan Washausen (45.) sorgte unmittelbar vor der Halbzeit für den Ausgleich. Der Vorsprung auf Abstiegsrang 18 schrumpfte für den VfL dennoch auf sieben Punkte, weil der Chemnitzer FC zeitgleich mit 5:0 bei Rot-Weiß Erfurt gewann.

Fünf Spieltage vor dem Ende hat die zweite Mannschaft von Werder Bremen den vorzeitigen Abstieg abwenden können. Bereits am Freitagabend gewann das Team von Trainer Sven Hübscher mit 1:0 (1:0) gegen den VfR Aalen. Das Siegtor für die Hanseaten erzielte Rafael Kazior (27.). Mit 13 Zählern Rückstand bei fünf verbleibenden Partien sind die Chancen auf den Klassenerhalt aber nur noch theoretischer Natur.

Der SV Meppen, der sowohl mit Auf- als auch mit Abstieg nichts mehr zu tun hat, spielte am Sonntag 2:2 (1:0) gegen den Halleschen FC. Luka Tankulic (27.) brachte die Hausherren in Führung, bevor die Gäste die Partie durch Tore von Fabian Baumgärtel (50.) und Mathias Fetsch (60.) drehten. Erst in der sechsten Minute der Nachspielzeit glich Verteidiger Jovan Vidovic zum 2:2-Endstand aus.