Literatur

Literaturhaus in Halle mit guter Resonanz

08.04.2018, 16:48 Uhr | dpa

Das vor rund einem Monat eröffnete Literaturhaus in Halle stößt beim Publikum auf gute Resonanz. "Ich bin sehr zufrieden, es ist so, als hätte es bisher gefehlt", sagte der Leiter des Hauses, Alexander Suckel. Allein zum Eröffnungswochenende seien mehr als 1000 Menschen zu den 16 Veranstaltungen gekommen.

"Und es sieht so aus, als würden auch die kleineren Formate, wie "Film und Psychoanalyse", gut angenommen", sagte Suckel. Innerhalb der Veranstaltungsreihe "Halle liest mit" zur Leipziger Buchmesse habe es fünf sehr gut besuchte Veranstaltungen mit Autoren gegeben. Jetzt im April beginne der reguläre Spielplan.

Das Literaturhaus hat seinen Sitz im Kunstforum der Saalesparkasse Halle. Hier gab es regelmäßige Ausstellungen. Mit dem angekündigten Rückzug der Sparkasse stand die Zukunft des Kunstforums auf der Kippe. Mit dem Literaturhaus wurde die Kultureinrichtung bewahrt. Ausstellungen solle es auch weiterhin geben, betonte Suckel.

In Deutschland, der Schweiz und Österreich gibt es 14 Literaturhäuser. Neben Einrichtungen in großen Metropolen wie Berlin, Hamburg oder Frankfurt am Main haben sich Häuser auch in mittleren Städten etabliert, wie Leipzig und Rostock.