Unfälle

Auto erfasst Mopedfahrer: Jugendlicher schwer verletzt

08.04.2018, 19:48 Uhr | dpa

Ein 16 Jahre alter Mopedfahrer ist am Sonntag im Schwalm-Eder-Kreis mit einem Auto zusammengestoßen und dabei schwer verletzt worden. Nach erster Einschätzung habe der Jugendliche lebensgefährliche Verletzungen davongetragen, teilte die Polizei am Abend mit. Zu dem Unfall kam es demnach, als ein Autofahrer auf der Bundesstraße 254 bei Frielendorf nach links abbiegen wollte. Dabei habe der 47-Jährige offenbar den Mopedfahrer übersehen. Der Jugendliche wurde nach der Kollision mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Autofahrer wurde leicht verletzt.