Basketball

ALBA Berlin setzt seine Siegesserie auch in Bonn fort

08.04.2018, 19:48 Uhr | dpa

ALBA Berlin bleibt in der Basketball-Bundesliga weiter auf Erfolgskurs. Am Sonntag siegten die Berliner bei den Telekom Baskets Bonn dank starkem Schlussspurt mit 84:76 (29:35) und feierten den 14. Ligasieg in Serie. Damit bleibt ALBA mit zwei Zählern Rückstand weiter Tabellenzweiter hinter Bayern München. Bester Berliner Werfer war Joshiko Saibou mit 15 Punkten.

ALBA musste auf Center Bogdan Radosavljevic verzichten, dafür konnte Tim Schneider nach seiner Nasen-OP am Mittwoch mit einer Gesichtsmaske wieder mitspielen. Beide Teams begannen sehr nervös. Bonn verteidigte sehr aggressiv und stellte ALBA so vor große Probleme. Die Berliner leisteten sich sehr viele Ballverluste und lagen deshalb nach dem ersten Viertel 14:18 zurück.

Auch im zweiten Viertel blieb die Berliner Wurfquote schwach. Nur die gute Defensive hielt sie weiter im Spiel. Mitte des Abschnitts ging man sogar 25:24 in Führung. Doch die war nur von kurzer Dauer. Bonn hatte unter den Körben Vorteile und nutzte diese zur 35:29-Halbzeitführung.

Nach dem Seitenwechsel brauchte ALBA fast drei Minuten, um wieder zu punkten. Und plötzlich lagen die Berliner 29:42 zurück. Doch mit einem 16:0-Lauf erkämpften sie sich die Führung wieder zurück. Im Schlussviertel fiel die Entscheidung. Bonn war schon auf acht Punkte davongezogen (69:61), doch ALBA zeigte keine Nerven. Gut zwei Minuten vor Ende brachte Luke Sikma die Berliner wieder 73:71 in Führung. Und diesen Vorsprung ließen sie sich nicht mehr nehmen.