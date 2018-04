Unfälle

Auto missachtet Vorfahrt: zwei Motorradfahrer verletzt

08.04.2018, 20:09 Uhr | dpa

Zwei Motorradfahrer sind bei einem Unfall am Sonntag in der Nähe von Ettlingen im Landkreis Karlsruhe schwer verletzt worden. Einer von ihnen habe sich lebensgefährliche Verletzungen zugezogen, teilte die Polizei am Abend mit. Nach Angaben der Beamten wollte ein Autofahrer an einer Einmündung nach links abbiegen. Dabei habe er die Vorfahrt zweier Motorräder missachtet.

Ein Motorradfahrer bremste sofort, stürzte dabei und prallte mit seiner Maschine gegen das Auto. Der 49-Jährige habe sich dabei lebensgefährlich verletzt. Der zweite Biker, ein 60 Jahre alter Mann, bremste zwar, fuhr aber auf die andere, bereits am Boden liegende Maschine auf. Laut Polizei entstanden 25 000 Euro Schaden. Der Autofahrer blieb unverletzt.