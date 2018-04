Notfälle

Heißluftballon gerät in Stromleitungen: keine Verletzten

08.04.2018, 20:19 Uhr | dpa

Im Schwarzwald ist am Sonntag ein Heißluftballon in eine Stromleitung geraten. Menschen seien dabei nicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. "Der Korb steht auf dem Boden." Eine Stromleitung sei gerissen. Wie es zu dem Vorfall zwischen Altensteig und Spielberg kam, war zunächst unklar. Wie viele Menschen an Bord waren, stand ebenfalls noch nicht fest.