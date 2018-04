Unfälle

Motorradfahrer bei Hildburghausen tödlich verunglückt

08.04.2018, 20:48 Uhr | dpa

Ein 21 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall in der Nähe von Hildburghausen ums Leben gekommen. Er sei am Sonntagabend aus noch ungeklärter Ursache gestürzt, berichtete ein Polizeisprecher. Der Vorfall ereignete sich beim Querfeldeinfahren in der Nähe von Bürden, einem Ortsteil von Hildburghausen. Der junge Mann war laut Polizei mit einem Bekannten unterwegs. Als dieser ihn nicht mehr sah, sei er zurückgefahren und habe den verunglückten Fahrer gefunden. Die näheren Umstände waren am Abend noch unklar.