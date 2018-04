Kriminalität

Mann im Psychiatriezentrum greift Patienten und Pfleger an

09.04.2018, 00:08 Uhr | dpa

Bei einem Übergriff in einer geschlossenen Abteilung eines Klinikums in Königslutter im Osten von Niedersachsen sind drei Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Nach Angaben der Polizei attackierte ein 39 Jahre alter Patient in der Nacht zum Sonntag zwei weitere Patienten in seinem Zimmer. Der Mann habe einen "gefährlichen Gegenstand" eingesetzt. Um was es sich dabei handelte, wurde zunächst nicht mitgeteilt. Ein Pfleger, der zur Hilfe eilte, sei ebenfalls angegriffen worden. "Eine Krankenschwester löste daraufhin Alarm aus, worauf weiteres Pflegepersonal den Täter überwältigten konnte", so die Polizei.

Ein 29 Jahre alter Patient erlitt den Angaben nach lebensgefährliche Verletzungen, der andere Patient schwere. Der Pfleger verletzte sich leicht. Der Angreifer befinde sich nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft im Gewahrsam des Klinikums. Weshalb es zu dem Übergriff in dem Psychiatriezentrum kam, war am Abend noch unklar.