Katastrophenschutz

Rheinland-pfälzische Kommunen testen Warnsystem Katwarn

09.04.2018, 01:38 Uhr | dpa

Mehrere Kreise und kreisfreie Städte in Rheinland-Pfalz testen das Warnsystem Katwarn. Am heutigen Tag gibt es Probealarm in bis zu 17 der 24 Kreise und in bis zu acht der zwölf kreisfreien Städte, die dem System angeschlossen sind. Um Punkt 11.00 Uhr sollen die Hinweise per App und per SMS versendet werden. Katwarn stellt die Technik bereit, die Kommunen lösen den Alarm aus. Wer die App auf seinem Handy hat, soll die Warnung sehen. Das System soll zum Beispiel vor Hochwasser, Großbränden oder Anschlägen warnen. Drei Mal jährlich erfolgt ein Probealarm - im August bei den Leitstellen, im Dezember landesweit. Rheinland-Pfalz nutzt nach Angaben des Landesfeuerwehrverbands als erstes Flächenland seit 2015 Katwarn. Es gibt auch andere Warnsysteme wie die App Nina des Bundes. Die Stadt Mainz testet am (morgigen) Montag, ob Nina funktioniert.