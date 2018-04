Unfälle

Gymnasium gedenkt der Opfer des Germanwings-Absturzes

09.04.2018, 02:19 Uhr | dpa

Schüler und Lehrer des Joseph-König-Gymnasiums in Haltern gedenken heute der 18 Schulangehörigen, die vor drei Jahren beim Absturz der Germanwings-Maschine ums Leben kamen. Das Flugzeug war am 24. März 2015 mit 150 Passagieren und Besatzungsmitgliedern an Bord in den französischen Alpen an einem Berg zerschellt. Alle starben. Unter den Toten waren auch 16 Schüler und Schülerinnen sowie zwei Lehrerinnen des Halterner Gymnasiums.

Weil der eigentliche Jahrestag in den nordrhein-westfälischen Osterferien lag, findet die Gedenkfeier am ersten Schultag nach den Ferien statt. "Das gemeinsame Gedenken und die gemeinsame Erinnerung sind und bleiben uns ein wichtiges Anliegen", heißt es auf der Homepage der Schule.