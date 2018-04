Verkehr

Elbtunnel wird saniert: Röhre für zwei Wochen gesperrt

09.04.2018, 07:08 Uhr | dpa

Autos fahren vor dem Elbtunnel in Hamburg. Foto: Bodo Marks/Archiv (Quelle: dpa)

Am Elbtunnel beginnt heute Abend die Sanierung einer der vier Röhren. Es sei eine Sperrung von knapp zwei Wochen bis zum Morgen des 22. April geplant, teilte die Hamburger Verkehrsbehörde mit. Für den Verkehr auf der A7 stünden in der Zeit jeweils drei statt der üblichen vier Fahrspuren in Nord- und Südrichtung zur Verfügung. Die Behörde bat um Verständnis für die zu erwartenden Behinderungen.

Der Straßenbelag in der zweiten Röhre stammt aus dem Jahr 1992. Er soll nun erneuert werden, ebenso wie Verkehrsmesssysteme und weitere technische Einrichtungen. Im September soll die Sanierung der dritten Röhre folgen. Die Arbeiten würden mit Blick auf den geplanten Ausbau der Autobahn südlich des Tunnels und der vorgesehenen Errichtung eines Lärmschutztunnels in Altona ausgeführt, hieß es.