Theater

"De Seewulf" feiert erfolgreich Premiere am Ohnsorg

09.04.2018, 07:08 Uhr | dpa

Mit einer atmosphärisch und schauspielerisch starken Fassung von Jack Londons Roman "Der Seewolf" hat das Ohnsorg Theater in Hamburg einen Premierenerfolg gefeiert. Der Inszenierung von Frank Grupe, der die US-amerikanische Geschichte aus dem Jahr 1904 etwas vereinfacht in Platt- und Hochdeutsch eingerichtet hat, spendete das Publikum am Sonntagabend viel Beifall.

Ungewöhnlich für die niederdeutsche Traditionsbühne ist dabei die dargestellte Brutalität. Eindrucksvoll verkörpert der Hamburger Schauspieler Ulrich Bähnk im suggestiven Bühnenbild eines Hochseeschoners einen hier "De Seewulf" genannten, seine verwahrloste Mannschaft schindenden Kapitän. Als der junge Schöngeist Humphrey van Weyden (Markus Frank) nach einem Schiffsunglück an Bord aufgenommen wird, kommt es zwischen den beiden Ungleichen zu einem Kräftemessen auf Leben und Tod.