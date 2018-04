Kommunen

Tonnenweise Salz auf der Autobahn: Winterdienst zieht Bilanz

09.04.2018, 08:19 Uhr | dpa

Im Kampf gegen Glätteunfälle hat der Winterdienst in dieser Saison tief in die Salzsäcke gegriffen. Insgesamt 18 400 Tonnen des Streumittels wurden allein auf den Thüringer Autobahnen ausgebracht, wie das Verkehrsministerium in Erfurt mitteilte. Hinzu kamen 6500 Tonnen Salzlauge, um den Schnee zum Schmelzen zu bringen.

Vor ihrem geplanten Besuch bei der Autobahnmeisterei in Neudietendorf erinnerte Verkehrsministerin Birgit Keller (Linke) daran, dass für die Verkehrssicherheit bei Schnee und Eis auch Winterreifen entscheidend seien. "Denn der Winterdienst kann zwar unsere Mobilität sichern und die Straßen befahrbar halten, vor jeglicher Tücke durch Schnee und Glätte kann aber auch er uns im Winter nicht bewahren."