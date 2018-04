Tiere

Ausgebüxter Wolf aus Tierpark bleibt verschwunden

09.04.2018, 08:38 Uhr | dpa

Der aus dem Tierpark in Perleberg (Prignitz) ausgebüxte Wolf ist noch nicht wieder aufgetaucht. "Zur Stunde haben wir keine neuen Informationen", sagte ein Sprecher des Lagezentrums in Potsdam am Montagmorgen. Der Wolf hatte am Freitag einen Schutzzaun überwunden und war dann in einem Wald verschwunden. Von dem Tier gehe keine Gefahr aus, da es sehr scheu sei, hieß es weiter.