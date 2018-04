Unfälle

Motorradfahrer in Braunschweig verunglückt

09.04.2018, 08:48 Uhr | dpa

Ein 23 Jahre alter Motorradfahrer ist in Braunschweig bei einem versuchten Überholmanöver ums Leben gekommen. Der Mann musste am Sonntagabend aufgrund des Gegenverkehrs mit seiner Maschine wieder zurück auf seine Fahrbahnseite und streifte beim Einscheren leicht ein Auto, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Dadurch habe der Motorradfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei gegen einen Holzmast gekracht. Laut Polizeiangaben verstarb der Mann noch an der Unfallstelle.