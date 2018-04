Kriminalität

Verfolgungsjagd in Hamburg

09.04.2018, 08:48 Uhr | dpa

Ein 26 Jahre alte Autofahrer hat sich in Hamburg-Wandsbek mit der Polizei eine Verfolgungsjagd geliefert. Laut Polizeiangaben stand der Mann unter Drogeneinfluss, zudem hatte er keinen Führerschein. Der Mann floh mit seinem Wagen am Sonntagabend vor der Polizei, nachdem diese ihn wegen zu schnellen Fahrens anhalten wollte, teilte ein Polizeisprecher weiter mit. Der Mann habe mehrere rote Ampeln ignoriert sowie ein anderes Auto von der Straße abgedrängt und so einen Verkehrsunfall verursacht. Erst zwei Streifenwagen hätten den Wagen stoppen können. Der 26-Jährige sei zudem mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs gewesen.