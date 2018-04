Brände

Leiche nach Brand gefunden: Obduktion soll Klärung bringen

09.04.2018, 10:18 Uhr | dpa

Nach dem Fund einer Leiche in einem Garagenanbau in Neuhausen auf den Fildern (Kreis Esslingen) soll eine Obduktion weitere Hinweise bringen. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, vermuten die Ermittler, dass es sich bei der Toten um die 80 Jahre alte Bewohnerin des angrenzenden Wohnhauses handelt. Feuerwehrleute hatten die Leiche am Sonntag nach dem Löschen des Feuers entdeckt. Weiteres soll die Obduktion klären, die voraussichtlich noch am Montag stattfinden sollte.