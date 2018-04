Tennis

Julia Görges trotz Finalniederlage wieder deutsche Nummer 1

09.04.2018, 10:18 Uhr | dpa

Tennisspielerin Julia Görges aus Bad Oldesloe hat beim WTA-Turnier in Charleston zwar das Finale verloren und ihren zweiten Turniersieg in dieser Saison verpasst. Die Norddeutsche unterlag am Sonntag (Ortszeit) mit 2:6, 1:6 gegen die Niederländerin Kiki Bertens im Finale in gerade einmal 58 Minuten. Trotzdem klettert die 29-Jährige in der Weltrangliste auf Platz elf und löst die Kielerin Angelique Kerber wieder als beste deutsche Spielerin ab. Die Schleswig-Holsteinerin ist nun die Nummer zwölf.

Stunden zuvor hatte Görges das Halbfinale gegen die an Nummer acht gesetzte Lettin Anastasija Sevastova mit 7:6 (7:5) und 6:3 gewonnen. Die Partie war am Samstag wegen Regens beim Stand von 4:4 abgebrochen und am Sonntag fortgesetzt worden.