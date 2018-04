Kirche

Bischofsstreit: Schick verteidigt Brief nach Rom

09.04.2018, 12:09 Uhr | dpa

Im Richtungsstreit in Deutschlands katholischer Kirche um die Zulassung von Protestanten zur Kommunion hat der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick den umstrittenen Brief an den Vatikan verteidigt. "Das war kein unsolidarischer Brief. Es war kein Brandbrief und kein Verweigerungsbrief, dem es darum geht zu verhindern, dass evangelische Christen in konfessionsverschiedenen Ehen zur Kommunion gehen dürfen", sagte Schick dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Montag). Schick gehört zu den sieben Unterzeichnern des Schreibens, das unter Federführung des Kölner Kardinals Rainer Maria Woelki verfasst worden war.

Außerdem habe er damit nicht den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz (DBK), Kardinal Reinhard Marx, übergangen, sagte Schick weiter. "Mir ging es nie darum, gegen etwas oder gegen jemanden zu sein. Es ist ein vertraulicher Brief mit Fragen an Mitarbeiter des Papstes in Rom, dem die Einheit im Glauben, der Verkündigung, der Liturgie und der Disziplin aufgetragen ist. Nach meinem Kenntnisstand sollte der Vorsitzende zeitgleich informiert werden."

Im Februar hatte die Bischofskonferenz mehrheitlich beschlossen, dass Protestanten in Einzelfällen die Kommunion empfangen können. Diese Möglichkeit soll vor allem konfessionsverschiedenen Ehepaaren zugute kommen. Die sieben Bischöfe wandten sich nun aber an den Vatikan. Sie hegen Zweifel, ob eine nationale Bischofskonferenz solche Entscheidungen überhaupt treffen darf. Zu den Unterzeichnern des Protestbriefs gehören fünf und damit auffällig viele bayerische Bischöfe - Marx ist als Erzbischof von München und Freising auch Vorsitzender der Oberhirten in Bayern.

Schick räumte allerdings auch ein, dass er wegen einer Irakreise in der Vorwoche noch wenig über die aktuellen Geschehnisse in der Debatte wisse. Nach Bekanntwerden des Richtungsstreits hatte der Münsteraner Kirchenrechtler Thomas Schüller sich besonders darüber verwundert gezeigt, dass Schick an der Aktion beteiligt ist: "Dass dabei auch ein so besonnener Kirchenrechtler und Ökumeniker wie der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick mitgemacht hat, ist unbegreiflich."