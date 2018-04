Kriminalität

Tatverdächtiger nach Kirmesstreit mit Messer auf freiem Fuß

09.04.2018, 12:09 Uhr | dpa

Nach einem handfesten Kirmesstreit mit Messereinsatz in Dingelstädt (Eichsfeldkreis) ist ein 18 Jahre alter Tatverdächtiger wieder auf freiem Fuß. Nach derzeitigem Ermittlungsstand habe der 18-Jährige in einer Notwehrsituation zum Messer gegriffen, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Mühlhausen, Dirk Germerodt, am Montag. Er habe sich wohl verteidigen wollen. Von einer Tötungsabsicht gehen die Ermittler demnach nicht aus. Die Ermittlungen zum Tathergang laufen allerdings noch. Bei der Auseinandersetzung in der Nacht zum Sonntag waren zwei Männer (20/25) schwer verletzt worden.

Laut Staatsanwaltschaft gibt es einen neutralen Zeugen, der das Geschehen vor dem Festzelt beobachtet hatte. Bei der Auseinandersetzung soll auch Alkohol eine Rolle gespielt haben. Die beiden Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht, zu ihrem Zustand gab es am Montag keine neuen Angaben.