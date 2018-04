Kriminalität

Innensenator: Festnahme von Verdächtigen absolut richtig

09.04.2018, 12:09 Uhr | dpa

Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) hat die Festnahme mutmaßlicher Islamisten am Sonntag während des Berliner Halbmarathons gelobt. "Die Entscheidung von gestern war absolut richtig. Im Zweifel geht es um die Sicherheit der Bürger dieser Stadt und ihrer Gäste", sagte Geisel am Montag laut seinem Sprecher.

Über den Zugriff der Polizei sei die politische Führung, also er selbst und sein Staatssekretär Torsten Akmann (SPD), informiert gewesen, wie es in solchen Fällen üblich sei. Es habe Hinweise gegeben, die zu einem Anfangsverdacht geführt hätten, so der Sprecher. "Und dann muss man abwägen: Greift man zu oder nicht?"

Sechs Verdächtige im Alter von 18 bis 21 Jahren waren am Sonntag festgenommen worden, die Polizei hatte mehrere Wohnungen durchsucht. Zu dem Einsatz hatte die Sicherheitskräfte auch die Amokfahrt am Samstag in Münster mit zwei Todesopfern bewogen.