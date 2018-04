Verkehr

Nord-Unternehmen verlieren im Nahverkehr an Boden

09.04.2018, 12:18 Uhr | dpa

Ein Zug mit der Aufschrift "SH-Express" steht am Bahnhof Niebüll. Foto: Carsten Rehder/Archiv (Quelle: dpa)

Die größeren Verkehrsunternehmen mit Sitz in Schleswig-Holstein haben im vergangenen Jahr rund 151 Millionen Fahrgäste im Liniennahverkehr mit Bussen und Bahnen befördert. Das waren 4,5 Prozent weniger als im Jahr zuvor, berichtete am Montag das Statistikamt Nord. Ein Grund für den Rückgang sei die Abgabe von Bahnlinien an Unternehmen, die ihren Sitz außerhalb des Landes haben. Im Tagesdurchschnitt nutzten 414 000 Menschen die Angebote der hiesigen Unternehmen. Deren Beförderungsleistung sank um 20 Prozent auf gut 1,7 Milliarden Personenkilometer.

Die durchschnittliche Reiseweite betrug elf Kilometer. 82 Prozent der Beförderungsleistung wurden mit Bussen erbracht, 18 Prozent mit Eisenbahnen. Die Statistik erfasste nur schleswig-holsteinische Verkehrsunternehmen, die mindestens 250 000 Fahrgäste im Jahr hatten.