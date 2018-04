Tarife

Einschränkungen für Flugreisende im Südwesten durch Streik

09.04.2018, 12:18 Uhr | dpa

Flugreisende im Südwesten müssen sich am Dienstag auf Einschränkungen einstellen. Hintergrund ist, dass die Gewerkschaft Verdi im Tarifstreit um die Bezahlung im öffentlichen Dienst die Flughäfen in Frankfurt/Main, München, Köln und Bremen bestreikt. "Wir erwarten überschaubare Auswirkungen für die Reisenden von und nach Stuttgart", sagte ein Sprecher des Stuttgarter Flughafens am Montag. 13 Verbindungen zwischen Frankfurt und Stuttgart, 10 zwischen München und Stuttgart sowie 8 Verbindungen zwischen Bremen und Stuttgart sind demnach betroffen.

Verdi fordert für die bundesweit 2,3 Millionen Beschäftigten sechs Prozent mehr Lohn und Gehalt, mindestens aber 200 Euro pro Monat. Am Sonntag beginnt in Potsdam die dritte Verhandlungsrunde, die ein Ergebnis bringen soll.

"Wir raten Passagieren, sich während des Streiks vorab online über den Flugstatus zu informieren", sagte der Sprecher. Insgesamt sind am Dienstag 132 Starts und Landungen von innerdeutschen Verbindungen in Stuttgart geplant. Die beiden am stärksten frequentierten Ziele von Stuttgart aus, Berlin mit 40 Verbindungen und Hamburg mit 24 Starts und Landungen, sind von dem Streik am Dienstag nicht betroffen.