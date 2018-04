Verkehr

Würzburger Bahnhof kurz vor Gartenschau endlich barrierefrei

09.04.2018, 12:18 Uhr | dpa

Wenige Tage vor Beginn der Bayerischen Landesgartenschau ist der Würzburger Bahnhof nun auch barrierefrei. Der ICE-Halt in Unterfranken gehörte bisher zu den wenigen in Deutschland, in denen Menschen mit Rollstuhl, Kinderwagen oder viel Gepäck nur mit viel Anstrengung zu ihren Zügen kommen konnten. Mit der Inbetriebnahme am Montag sind nun vier von sechs Bahnsteigen barrierefrei erreichbar. Bis Mitte 2021 soll der 61 Millionen teure Ausbau abgeschlossen sein.

Der Würzburger Bahnhof ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt in Deutschland. Täglich steigen dort etwa 35 000 Menschen ein und aus, es halten 210 Fernverkehrs- und 190 Nahverkehrszüge. Der barrierefreie Ausbau war auch mit Blick auf die geplante Landesgartenschau dringend nötig. Dazu werden mindestens eine Million Besucher erwartet. Viele von ihnen werden mit dem Zug anreisen.