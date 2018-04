Tarife

Gewerkschaften rufen zu Warnstreiks auf

09.04.2018, 13:48 Uhr | dpa

In der Tarifauseinandersetzung des öffentlichen Diensts von Bund und Kommunen haben die Gewerkschaften für Donnerstag in Hamburg zu Warnstreiks aufgerufen. Einen Schwerpunkt sollen laut Verdi die städtischen Kitas bilden. Auch die GEW rief am Montag ihre Mitglieder in den Kitas auf, ganztätig die Arbeit ruhen zu lassen. Die Geschäftsführung der Elbkinder kündigte an, im Bedarfsfall und nach Möglichkeit Notdienste einzurichten. Bei der Stadtreinigung soll der Arbeitskampf laut Verdi sogar zwei Tage bis Freitag dauern. Betroffen sind ferner unter anderem auch die Bücherhallen und die Hafenbehörde.

Es ist bereits der zweite Warnstreik binnen knapp vier Wochen. Mitte März lag die Streikquote bei den Beschäftigten in den 186 Elbkinder-Kitas laut Geschäftsführung bei 43 Prozent. 34 Kitas blieben geschlossen.

Die Warnstreiks sollen helfen, vor der Fortsetzung der Verhandlungen in der kommenden Woche "noch mal richtig Druck zu entfalten", sagte Verdi-Tarifkoordinatorin Sieglinde Frieß. Bei der Auftaktkundgebung am Donnerstagmorgen soll auch Verdi-Chef Frank Bsirske sprechen.

Verdi fordert für die bundesweit rund 2,3 Millionen Beschäftigten sechs Prozent mehr Geld, mindestens aber 200 Euro im Monat. Die Arbeitgeber lehnen den Mindestbetrag ab. In Hamburg sind nach Gewerkschaftsangaben rund 25 000 Beschäftigte betroffen.