Kriminalität

Kneipentour eskaliert: Drei Männer verletzt

09.04.2018, 13:48 Uhr | dpa

Bei einer Schlägerei in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) sind mindestens drei Männer verletzt worden. Zuvor waren während einer Kneipentour etwa zehn Menschen aneinander geraten, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein 49-Jähriger wollte den Streit schlichten, erhielt jedoch von einem jüngeren Mann einen Tritt gegen die Brust. Während des Gerangels in der Nacht zum Sonntag stürzte zudem ein Security-Mitarbeiter zu Boden und verletzte sich. Später meldete sich noch ein weiterer Mann bei der Polizei. Auch er hatte Verletzungen bei der Schlägerei erlitten. Polizisten nahmen einen 22-Jährigen aus Heidelberg vorläufig fest, die anderen Beteiligten flüchteten. Die Ermittler suchen nun weitere Zeugen.