Kriminalität

Laster auf Bundesstraße umgekippt: Hoher Sachschaden

09.04.2018, 13:48 Uhr | dpa

Ein mit Papierrollen für die Industrie beladener Lastwagen ist in Nordthüringen umgestürzt und hat einen Sachschaden von mindestens 250 000 Euro hinterlassen. Der Laster war am Montagmorgen auf der B243 zwischen Holbach und Günzerode zunächst von der Straße abgekommen und wenig später zur Seite umgekippt, wie die Polizei Nordhausen mitteilte. Der 51 Jahre alte Fahrer kam verletzt in ein Krankenhaus. Die Unfallursache war noch unklar.