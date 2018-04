Parteien

SPD verliert nach GroKo-Entscheid rund 50 Mitglieder

09.04.2018, 13:58 Uhr | dpa

Nach dem Mitgliederentscheid zur Neuauflage der großen Koalition im Bund hat die SPD in Sachsen-Anhalt rund 50 Neumitglieder wieder verloren. Insgesamt seien nach dem Votum im Februar rund 100 Mitglieder ausgetreten, sagte ein Parteisprecher am Montag auf Anfrage. Etwa die Hälfte der Austritte seien Neumitglieder gewesen. Seit Jahresbeginn seien etwa 320 Menschen in die SPD eingetreten. "Unter dem Strich haben wir eine große Zahl neuer Mitglieder dazugewonnen", sagte der Parteisprecher. Derzeit hat die SPD in Sachsen-Anhalt 3746 Mitglieder. Zum Stichtag des Mitgliederentscheids am 6. Februar waren es 3769. Bundesweit hatte die Partei nach dem GroKo-Entscheid rund 6000 Mitglieder verloren.