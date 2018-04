Bibliotheken

220 000 Bücher in Forschungsbibliothek zur Reformation

09.04.2018, 13:58 Uhr | dpa

Rund 220 000 historische Bücher unter einem Dach: Im Wittenberger Schloss ist die neue Forschungsbibliothek zur Reformationsgeschichte eröffnet worden. Sie sei in dieser Qualität und Größe eine der bedeutendsten ihrer Art in der Welt, sagte der Leiter Matthias Meinhardt am Montag. Zum Bestand gehören nach den Angaben zum Großteil Werke aus dem 16. und 17. Jahrhundert aus Wittenberg. Dazu zählen Erstdrucke von Martin Luther (1483-1546) sowie Werke mit Notizen weiterer Reformatoren. In der neuen Forschungsbibliothek seien die Bücherbestände des Evangelischen Predigerseminars und aus dem Lutherhaus Wittenberg vereint worden.