Bildung

Mangelndes Personal: Kita-Träger Fröbel zeigt sich selbst an

09.04.2018, 15:09 Uhr | dpa

Eine Erzieherin trägt in einem Fröbel-Kindergarten ein Kind auf dem Arm. Foto: Axel Heimken/Archiv (Quelle: dpa)

Der bundesweit tätige Kita-Träger Fröbel hat sich beim Brandenburger Bildungsministerium selbst angezeigt, weil er den vorgeschriebenen Betreuungsschlüssel nach eigenen Angaben nicht einhalten kann. Hintergrund sei, dass die Landesregierung nur 7,5 Stunden Betreuungszeit täglich finanziere, teilte das Unternehmen am Montag mit. Dabei hätten mehr als ein Drittel der Eltern in den 36 Kitas und 5 Horten von Fröbel in Brandenburg wegen ihrer Arbeitszeiten einen Anspruch auf bis zu zehn Stunden Betreuungszeit. Zuerst hatten die "Potsdamer Neuesten Nachrichten" (Montag) darüber berichtet.

Vor diesem Hintergrund könne Fröbel den vorgeschriebenen Betreuungsschlüssel von 1 Erzieher zu 5 Kindern in Horten beziehungsweise in Kitas von 1:11,5 nicht halten, erklärte das Unternehmen. Dafür wäre die Finanzierung von 35 zusätzlichen Stellen nötig. Daher werde Fröbel keine neuen Verträge über längere Betreuungszeiten abschließen und bestehende Verträge zurückfahren.

Das Bildungsministerium kündigte für den Nachmittag eine Erklärung zu der Selbstanzeige an. Die Grünen-Fraktion im Landtag forderte die Landesregierung auf, die längeren Betreuungszeiten finanziell abzusichern. Einen entsprechenden Antrag der Grünen und der CDU hatte die rot-rote Regierungskoalition im Landtag abgelehnt.