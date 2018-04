Kriminalität

Taxifahrer von blutverschmiertem Mann verprügelt

09.04.2018, 15:28 Uhr | dpa

Ein hilfsbereiter Taxifahrer ist in Marburg von einem Fahrgast verprügelt und dann auch noch um die Zeche geprellt worden. Er hatte angehalten, weil der Unbekannte blutverschmiert auf der Straße stand. Nachdem er ihm ein Taschentuch für die Wunde gegeben und ihn zum Hauptbahnhof gefahren hatte, schlug der Gast jedoch mit der Faust auf den Fahrer ein und verschwand ohne zu zahlen in der Dunkelheit. Nach Angaben der Polizei vom Montag war der Mann möglicherweise in der Nacht zum Sonntag in eine Schlägerei verwickelt, bevor er in das Taxi stieg.