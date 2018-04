Fußball

Entwarnung bei Jovic: Frankfurt-Stürmer nur leicht verletzt

09.04.2018, 16:58 Uhr | dpa

Aufatmen bei Eintracht Frankfurt: Stürmer Luka Jovic hat am Sonntag beim Bundesliga-Spiel gegen 1899 Hoffenheim nur eine Prellung an der Kniescheibe und ein Hämatom erlitten und wird bereits beim nächsten Spiel am Samstag in Leverkusen wieder mit dabei sein können. Das gab die Eintracht am Montag via Twitter bekannt.

Der 20 Jahre alte Serbe hatte beim 1:1 gegen Hoffenheim zunächst das Frankfurter Führungstor erzielt, musste aber nur sechs Minuten später verletzt ausgewechselt werden. Jovic erzielte in den vergangenen vier Spielen jeweils ein Tor und kommt damit bereits auf acht Treffer in seiner ersten Bundesliga-Saison.