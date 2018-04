Kriminalität

18-Jähriger bei Schlägerei fast vor Zug geschubst

09.04.2018, 18:09 Uhr | dpa

Bei einer Schlägerei am Eutinger Bahnhof in Pforzheim ist ein 18-Jähriger fast von einem einfahrenden Zug erfasst worden. Ein Unbekannter habe den Mann am Freitagabend bei einer Schlägerei in Richtung des Zuges geschubst, teilte die Polizei am Montag mit. Der Täter hatte laut Polizei aggressiv nach einer Zigarette gefragt, der 18-Jährige ihm aber keine gegeben.

Der Mann konnte sich noch rechtzeitig fangen, so dass er nicht auf das Gleis des einfahrenden Zuges fiel. Der Angreifer verfolgte ihn und seine Freundin noch mit in den Zug, trat ihm gegen den Oberschenkel und flüchtete dann. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen versuchten Totschlags gegen den unbekannten Täter.